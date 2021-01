Meghan Markle, la battaglia legale contro i tabloid inglesi

Condividi

È ripresa l’azione legale di Meghan Markle e del suo team di avvocati contro l'Associated Newspapers Limited, colpevole, secondo la duchessa di Sussex, di aver pubblicato stralci di una lettera che la moglie del principe Harry scrisse al padre Thomas nell’agosto 2018, anno in cui Meghan tagliò i rapporti con lui.



Meghan Markle ha ottenuto un rinvio del processo, che sarebbe dovuto iniziare lo scorso 11 gennaio presso l'Alta Corte di Londra, e che invece si farà non prima del prossimo ottobre. In particolare la duchessa accusa i tabloid Daily Mail e Mail on Sunday di aver divulgato due anni fa una comunicazione privata con il padre, e di aver pubblicato stralci ad hoc della sua lettera, per dare una sua immagine negativa e per metterla in cattiva luce. La duchessa di Sussex ha denunciato i due magazine non solo per l'invasione della privacy ma anche aver infranto i diritti d'autore sulla propria corrispondenza.



Gli avvocati dei due tabloid britannici, citati in giudizio da Meghan Markle per aver pubblicato la missiva, sostengono che la duchessa "voleva che le sue parole fossero divulgate". Di recente i due magazine hanno presentato all'Alta Corte di Londra alcuni documenti in cui sostengono che Meghan Markle aveva scritto la lettera incriminata proprio perché fosse divulgata. A detta loro quella missiva sarebbe dovuta servire a ripulire la sua immagine e a liberarla dalla fama di "figlia gelida e indifferente".