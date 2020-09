Meghan Markle alla conquista della tv (e della politica?)

Screenshot time.com

Prima di questo videomessaggio, Meghan Markle era apparsa, questa volta accanto a il principe Harry, in untrasmesso dalla ABC, ancora più dirompente per una coppia di ex reali: violando la norma che vieta ai reali di parlare di politica, Harry Meghan discutono dell'importanza del voto e in paticolare di questo voto."È fondamentale, la disinformazione e la negatività online. Quando il male sovrasta il bene, perdiamo anche la nostra compassione e la capacità di immedesimarci negli altri., queste sono le elezioni più importanti dei nostri tempi", ha detto Harry nel video spiegando poi che non potrà votare in America, come non ha mai potuto votare in Inghilterra per il suo status reale.Anche senza mai riferirsi apertamente a un candidato specifico, l'appello dei Sussex è parso molto schierato contro Donald Trump. E lanon sembra aver gradito:e qualunque commento faccia è a", ha fatto sapere Buckingham Palace in una nota riportata dal Daily Mail.Tra tv e politica, i duchi non sono mai stati più lontani da Londra: secondo i tabloid inglesi nel futuro potrebbero rinunciare ai titoli reali che ancora detengono. E così la strada verso Hollywood e, chissà, verso la Casa Bianca sarebbe più vicina...