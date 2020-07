I "MOMENTI IMBARAZZANTI" TRA KATE E MEGHAN

"Sebbene non fosse sua diretta responsabilità, Kate ha fatto poco per colmare il divario (tra lei e Meghan, ndr) (...) Kate ha sempre pensato che lei e Meghan non avessero granché in comune oltre il fatto di vivere a Kensington Palace (…) Non sono mai state in guerra. La verità è che non si conoscevano tanto bene, e ci sono stati dei momenti imbarazzanti": si legge in un altro estratto della biografia.



LA GELOSIA DEL PALAZZO

La biografia sostiene che alla base di questo astio della corte verso Harry e Meghan ci sia "la gelosia del Palazzo e la paura che la popolarità dei Sussex potesse offuscare quella di altri membri della royal family, persino della regina". Al momento dell'addio, "qualcuno ha preso in giro Meghan dicendo che poteva lanciare una linea di prodotti beauty": è stata l'ennesima prova per i Sussex che era ora di allontanarsi.

LA PRESA DI DISTANZA DEI SUSSEX

Questa biografia doveva essere il "libro-verità" dei duchi di Sussex, ma un loro portavoce ha voluto chiarire che "il Duca e la Duchessa di Sussex non sono stati intervistati e non hanno in alcun modo contribuito alla stesura del libro, che è basato unicamente sull’esperienza di Scobie come giornalista di fatti regali": un modo di prendere le distanze?