Matt Damon, i 50 anni di un divo della porta accanto

L’attore, quando non è impegnato sul set, è con loro che trascorre gran parte del suo tempo libero e lo scorso anno ha voluto immortalare per sempre il forte legame che lo lega alla sua famiglia in un tatuaggio speciale sul bicipite destro, postato in uno scatto dallo stesso autore, il tatuatore delle star Daniel Winter, sul suo profilo Instagram: accanto alla scritta in corsivo Lucy, dedicata alla moglie, Matt Damon ha voluto i nomi di tutte le figlie .

Di sicuro anche questo cinquantesimo compleanno lo festeggeranno tutti insieme, come sempre. Anche il periodo di lockdown, infatti, Matt Damon lo ha trascorso in famiglia, in un villaggio irlandese dove l’attore era impegnato nelle riprese del film The Last Duel, quando la pandemia li ha sorpresi e bloccati lì.



The Last Duel, che ha ricominciato a girare in queste settimane, è il suo sessantesimo film. Dal primo, Mystic Pizza, dove aveva una piccola parte, sono arrivati i grandi successi internazionali: Salvate il soldato Ryan, L’uomo della pioggia, Il talento di Mister Ripley, la saga di Ocean’s Eleven, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, The Martian e Suburbicon. Per finire la saga cult di Bourne e nel 2016 il Golden Globe come migliore attore per il film Sopravvissuto, successo ottenuto dopo The Great Wall, del 2015.



Neanche il titolo di uomo più sexy del mondo, che gli ha dato People nel 2007, ha trasformato il suo "anti-divismo". Versatile sul grande schermo, quanto uguale a sé stesso fuori, Matt Damon è un attore che negli anni ha coltivato le amicizie strette sul set anche lontano dai riflettori, come quelle con George Clooney e con Ben Affleck.



Erano solo due studenti, infatti, quando Damon e Affleck sognavano di conquistare Hollywood e di raccontare la loro storia; ci riuscirono anni dopo, quando scrissero e interpretarono Will Hunting - Genio ribelle, con il quale nel 1998 vinsero l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. La loro è ancora oggi una delle amicizie più belle nel mondo di Hollywood: nel video sotto, alcune delle più belle coppie di migliori amiche famose.