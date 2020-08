Condividi

"Buon anniversario Elle. Wow, che anno. Evacuazione da incendi, apocalisse e nuova piccola Lovella. Non c'è altra persona al mondo con cui avrei voluto affrontare tutto questo! Eccoci ora con Lovella, esattamente dove ci siamo sposati un anno fa circondati da famiglia e amici. Ci mancate!". Tom Bellamy, frontman dei Muse, festeggia con sua moglie Elle Evans il loro primo anniversario di nozze, in compagnia della figlia Lovella, nata il 7 giugno 2020.



Il cantante 42enne, già papà di Bingham Hawn, di 9 anni, avuto con Kate Hudson nel luglio 2011, è tornato nella stessa location di Malibu dove un anno fa ha pronunciato il sì, a sugellare cinque anni di relazione e due di fidanzamento ufficiale. Questa volta però, a causa delle restrizioni imposte per l'emergenza coronavirus, attorno a loro non ci sono potuti essere amici e parenti. Anche l'attrice e modella statunitense di 30 anni celebra la ricorrenza con un post su Instagram, che ritrae tutta la famiglia sul prato dove si è svolta la cerimonia.