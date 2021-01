Matilde Brandi, l'intervista in 100 secondi

, ospite sabato 16 gennaio in esclusiva aracconta per la prima volta la fine della storia d'amore con il compagno Marco durata, tra alti e bassi, quasi 17 anni. Nel video qui sopra abbiamo riassunto i momenti più importanti dell'intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin."Quando sono uscita dalla Casa (del Grande Fratello Vip ndr). Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava", confida la ballerina.L'ex concorrente del Grande Fratello Vipparlando delle sue speranze verso una nuova relazione: "Cerco un uomo che gli vado bene pure la mattina appena mi sveglio che non sono tutta perfetta con il capello storto. Che mi dica buongiorno principessa per quella che sono".