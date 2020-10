Matilde Brandi: "Ecco chi sono le grandi strateghe della casa"

Condividi

Matilde Brandi ospite a Verissimo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip racconta il ritorno a casa dopo l'uscita dalla casa: "Marco (Costantini, il compagno e padre delle sue due gemelle, Sofia e Aurora) non voleva che partecipassi al Grande Fratello. Quando sono tornata a casa mi ha abbracciata e baciata, ancora però non mi ha detto 'ti amo', ma lui è un uomo molto introverso, ha il suo modo di amarmi. Si è dispiaciuto per alcune cose che non gli sono piaciute, soprattutto i miei litigi", confessa a Silvia Toffanin.



"Quando mi arrabbio mi esce la giugulare molto e alcune cose mi hanno molto arrabbiare: Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Guenda Goria sono le grandi strateghe di questo Grande Fratello, secondo me si sono proprio scritte un copione", racconta.