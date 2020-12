Matilda De Angelis mostra l'acne al viso su Instagram

Condividi

Matilda De Angelis, 25 anni, lancia un messaggio di accettazione e consapevolezza di sé tramite il suo profilo Instagram. In un post pubblicato sul social, vediamo una foto della giovane attrice e i difetti dell'acne sul suo viso.



"Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda", scrive Matilda De Angelis nella didascalia dello scatto, "Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere splendida, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle".