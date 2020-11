Massimiliano Morra: "La Ares mi ha allontanato senza motivo"

Condividi

Massimiliano Morra - nome d'arte di Gabriele Morra - racconta a Verissimo la sua verità sulla falsa storia d’amore con Adua Del Vesco : "Ritrovarsi faccia a faccia con Adua al GF è stata dura, perché dopo la finta relazione l’ho corteggiata tanto e insistentemente, lei non l'ha presa bene e a causa di questo mio eccessivo corteggiamento la situazione è precipitata". E continua: "Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia , ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore".

Sulle accuse alla casa di produzione Ares Film dice: "Devo tutto alla Ares, mi hanno creato dal nulla. Ho reagito così perché da un momento all’altro sono stato allontanato e non ho più lavorato senza conoscere i motivi. Mi sono trovato disoccupto a 33 anni, questo mi ha portato a un malessere interiore che mi ha provocato depressione e attacchi di panico". Oggi con il produttore Alberto Tarallo non ha più rapporti: "Non l’ho più sentito e mi dispiace. Alberto e Teo (Losito ndr.) sono stati i miei papà artistici. Mi mancano".