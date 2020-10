Marracash: "Ho preso il Covid ma sono quasi guarito"

Condividi

Marracash torna su Instagram per annunciare di aver conquistato due nuovi dischi di platino - con il brano Neon, realizzato insieme a Elisa Toffoli, e Qualcosa in cui credere, in collaborazione con Gué Pequeno - e nello stesso post annuncia anche la sua positività al coronavirus: "Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid (tranquilli sto bene e sono quasi guarito)", ha scritto il rapper, 41 anni.



Secondo le nuove disposizioni, il nuovo tour di Marracash dovrebbe iniziare il prossimo 3 aprile 2021. La sua ultima uscita ufficiale era stata per il Festival del Cinema di Venezia insieme alla fidanzata Elodie: nel video sotto, il loro red carpet insieme, tra i più romantici della kermesse.