Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna

Mario Biondi, 49 anni, è diventato padre per la nona volta. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook con una foto della neonata: "Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa", ha scritto il cantante. Un nome che ha stupito tutti, non solo per l'originalità, ma anche perché nel dare l'annuncio della dolce attesa il cantante aveva detto di volerla chiamare Matilda.