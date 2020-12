Maria Sharapova e Alexander Gilkes: l'annuncio del fidanzamento

Condividi

Fiori d'arancio per l'atleta Maria Sharapova e Alexander Gilkes. L'ex tennista russa comunica sui suoi social di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno. "Ho detto sì dal primo giorno che ci siamo incontrati. Questo era il nostro piccolo segreto, non è così?", scrive Maria Sharapova allegando l'emoji di un anello e una romantica foto in bianco e nero della coppia.



Il futuro sposo di Maria Sharapova, Alexander Gilkes, 41 anni, è un uomo d'affari inglese e ha alle spalle un altro matrimonio. Al contrario, per la tennista di 33 anni si tratta della prima volta sull'altare. I due sono una coppia da circa due anni, ma hanno mantenuto il loro rapporto sempre lontano dai riflettori.