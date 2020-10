Condividi

Abito bianco, bouquet e fedi: gli ingredienti del matrimonio c'erano tutti. "L'amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l'importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto. Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l'affetto vero",prosegue l'attrice nel suo post.



Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si sono conosciuti verso la fine degli anni Ottanta a un party di Capodanno e tra loro è scattato il classico colpo di fulmine. La coppia si è sposata nel 1995 e nel 2001 ha coronato il suo amore con la nascita della figlia Giulia, oggi 19 anni.



Come aveva raccontato Maria Grazia Cucinotta a Vanity Fair, Giulio è un papà modello: "È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore".