Ospite a Verissimo Maria Grazia Cucinotta, 52 anni, racconta l'episodio di violenza subito da ragazza, che l'ha spinta a battersi da sempre contro la violenza di genere sulle donne, al centro del suo ultimo libro di denuncia, Vite senza paura (Mondadori, 2020).



"Non ti passa mai quella sensazione di essere una preda, che ti porti tutta la vita, che trasmetti alle tue figlie, e che spero che un giorno finisca", dice parlando di quella che è diventata la battaglia della sua vita. L'attenzione verso la violenza di genere è nata da un episodio personale: "Ero a Parigi, avevo finito un lavoro da modella e stavo tornando a casa. Arrivata all'ascensore un uomo da dietro mi ha messo le mani nel sedere, poi mi ha messo le mani al collo e ha proavto a togliermi la felpa, ha cercato di strattonarmi e non so come, ma fortunatamente è scivolato sul marmo e io sono riuscita a entrare nell'ascensore e salire a casa".



Una volta andata alla polizia per denunciare l'accaduto non è andata molto meglio: "La polizia ha pensato che fossi stato io a provocarlo, mi hanno chiesto come ero vestiva. poi pensavano mi fossi inventata tutto; mi sono sentita ancora più sola. Ai miei genitori l'ho raccontato solo anni dopo".