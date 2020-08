Maria De Filippi e Maurizio Costanzo festeggiano 25 anni di matrimonio

Festeggiamenti doppi perII 28 agosto 2020 non solo festeggia il suo, ma è anche la data delcon Maria De Filippi . Sono nozze d'argento per una delle coppie più longeve e importanti della storia della televisione italiana."Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no", ironizza il conduttore in un'intervista. "Io. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi", racconta Maurizio Costanzo.I due si sono conosciuti per la prima volta a Venezia nel 1989. Dopo la separazione dall'ex moglie Marta Flavi, Maurizio Costanzo comincia a frequentare Maria De Filippi, nonostante i 23 anni di differenza tra i due., la coppia si sposa in Comune a Roma.Nel video qui sotto, un'intervista a Maria De Filippi nello studio didove racconta il rapporto con il compagno di una vita: "C'è posta per te lo guarda sempre e poi mi chiede tutti i retroscena delle varie storie, Uomini e Donne lo guarda a volume basso, mentre quando c'è Amici diventa proprio tifoso, ogni anno ha il suo pupillo. Non posso invitarlo in trasmissione perché sarebbe troppo di parte verso il ragazzo o la ragazza per cui tifa".