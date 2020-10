Condividi

Ospite a Verissimo, Marco Masini parla del recente lutto per il papà Giancarlo, scomparso lo scorso giugno, e racconta la perdita di un genitore con parole toccanti, che commuovono anche Silvia (in puntata dopo la recente morte di mamma Gemma).



"Un rapporto di difficoltà con mio padre l'ho vissuto. I problemi tra genitori e figli avvengono sempre quando i figli sono giovani e non riescono a metabolizzare i consigli di un genitore: un figlio è sicuro di essere avanti rispetto a un genitore, ma il problema è che alla fine un genitore ha sempre ragione, anche quando non sa usare il linguaggio giusto. Un genitore è il più grande mago che esista su questo pianeta; indovina sempre tutto".