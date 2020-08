Marco Fantini e quel "bacio che toglie il respiro"

Condividi

"Un bacio che ti lascia senza respiro": Marco Fantini condivide con i follower uno spettacolare bacio subacqueo con la sua Beatrice Valli. La coppia di influencer, in vacanza a Forte dei Marmi con i figli, sta trascorrendo un'estate italiana tutta in famiglia dopo aver dato il benvenuto alla terza figlia, Azzurra, il 13 maggio (nel video sotto, la loro e le altre famiglie famose in vacanza in Italia).