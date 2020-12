Marco Carta: "Ho sentito il peso di fare coming out"

Condividi

Ospite a Verissimo, Marco Carta ricorda il momento in cui ha scelto di fare coming out, una "scelta" che ha sentito come obbligata. "I miei amici lo sapevo ed ero fidanzato, quindi non ha cambiato nulla nella mia vita privata. Ho scelto di farlo solo perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo".



Poi però dopo aver dichiarato la sua omosessualità le "domande idiote" sono finite: "Dal momento in cui l’ho fatto gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete". Da 6 anni fidanzato con Sirio, sul suo compagno confessa: "Lui è molto dolce e molto riservato, stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati, sono molto innamorato. Visto tutto quello che abbiamo superato insieme, abbiamo capito che la nostra storia è per sempre: quando finirà la pandemia ci sposeremo. Lui non credeva nel matrimonio, ma forse per me e per il nostro amore ha cambiato idea!".