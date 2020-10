Mara Venier, 70 anni di "una vita piena di cose"

Condividi

Mara Venier festeggia 70 anni il 20 ottobre , un compleanno importante che arriva subito dopo un lutto, quello per la morte dell'attore Gianni Dei, suo amico di lunga data. Un amico che "mi ha sempre protetta", come ha ricordato la conduttrice annunciandone su Instagram la scomparsa. Nell'anno dei suoi 70 anni, Mara Venier ha festeggiato anche i 14 anni di matrimonio con Nicola Carraro, arrivato dopo una serie di amori tribolati, a partire dalle nozze lampo con Jerry Calà , incontrato nel 1969, quando era già madre di due figli (Elisabetta, avuta da Francesco Ferracini, e Paolo, avuto da Pier Paolo Cappone). I due si sono sposati nel 1984 , a Las Vegas: "Durante la festa di matrimonio in Italia l'ho trovato in bagno con una ", aveva raccontato a Verissimo Mara Venier, che oggi definisce Calà "uno dei miei più cari amici".

Dopo le storie d'amore con Jerry Calà e Renzo Arbore, Mara Venier nel 2000 incontra il suo grande amore, Nicola Carraro: "Quando mi ha chiesto di sposarlo ho capito che era quello che avevo sempre desiderato, è l'uomo della mia vita". Ed è anche per lui che oggi ha deciso, come ha detto a Repubblica, di lasciare la conduzione di Domenica In, dopo undici edizioni.



"Voglio ritagliarmi più spazio per stare con Nicola e i miei nipoti", aveva già dichiarato a Verissimo. "Dopo la morte di mia madre avevo perso la voglia di fare ogni cosa, il mio nipotino mi ha ridato la voglia di vivere". E oggi la zia d'Italia spegne 70 candeline come moglie felice e nonna orgogliosa, salutando così il piccolo schermo.