Ospite a Verissimoracconta la sua verità sulla sua storia d’amore con, avvenuta tanti anni fa e durata solo 4 o 5 mesi: "Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se da parte sua era finta,, quindi forse sono stata una vittima anche io".E continua: "Ora mi viene il dubbio che non fosse stata vera, non lo so. Ero innamorata e tra noi, ci piacevamo tantissimo, era una storia normalissima. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato:per me è stata una storia vera".In merito al coming out di Gabriel Garko , l’attrice confessa: ", c’erano delle voci. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera. Avevo dei dubbi, ma nessuno me lo ha mai confermato. Non ci sentiamo da un po’, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva in difetto nei miei confronti. Se fosse stato tutto finto, mi sentirei presa in giro e mi dispiacerebbe tantissimo; è proprio".