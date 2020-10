Manila Nazzaro: "La vita parallela del mio ex marito"

Condividi

Ospite a Verissimo, Manila Nazzaro racconta la fine del matrimonio con il suo ex marito Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli: "La nostra è stata una bellissima storia, lo amavo, ed è stato molto doloroso scoprire che c'erano tante bugie tra noi", confessa l'ex Miss Italia, che si è separata nel 2016.



"Il matrimonio è finito perché ho scoperto una sua vita parallela, poi mentre ci stavamo lasciando ho scoperto che lui aveva già avuto un altro bambino. Poi ho anche cercato di avere contatti con la sua nuova donna, perché è giusto che i nostri figli sappiano dell'esistenza di un altro bambino, ma a oggi non c'è stata risposta".



"Esattamente quando ho scoperto che Francesco aveva avuto un altro bambino, a me è venuto un carcinoma all'utero: è stato un periodo terribile perché mi ero allontanata anche da Lorenzo", racconta. E prosegue: "La colpa che mi ha dato e che non accetto è quella di aver trascurato la mia famiglia per seguire il mondo dello spettacolo, non è così".



Mentre il matrimonio finiva, Manila Nazzaro ha scoperto di avere una malattia autoimmune: "L'ho affrontato da sola, è stato un periodo molto buio. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo".