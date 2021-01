Mandy Moore, incinta: "Ci siamo quasi"

Condividi

è entrata nell'ultimo mese della sua, e ha condiviso su Instagram uno scatto in cui: "Ci siamo quasi", le semplici parole usate dall’attrice a corredo del tenero scatto in bianco e nero, realizzato dalla fotografa Jenna Jones, che ha condiviso su Instagram altre fotografie del servizio realizzato per Mandy: "Una mamma eterea", ha commentato la fotografa.Lo scorso dicembre l’attrice aveva condiviso anche un altro scatto in cuidi sette mesi e mezzo: "30 settimane con questo piccolo kickboxer", aveva scritto ironicamente Mandy Moore.

A novembre Mandy Moore aveva festeggiato due anni di matrimonio con il marito, e gli aveva dedicato un romantico messaggio su Instagram, manifestando la sua gioia per l’attesa del loro primo figlio.



"Due anni sono volati in un batter d'occhio e rimango sorpresa dalla mia incredibile fortuna di passare il resto dei miei giorni al tuo fianco. Non sono sicura che una dichiarazione d'amore possa rendere giustizia per quello che provo per te, per noi, per quello che porto nel mio cuore. Grazie per la tua grazia, pazienza, umorismo, comprensione e molto altro ancora. Non c'è nessuno migliore di te, Taylor. E non vedo l'ora di conoscere questo nostro bambino!! Buon anniversario, amore mio", aveva scritto l'attrice a corredo di un romantico scatto delle nozze.



"Oggi di due anni fa è stato l'inizio dei migliori due anni della mia vita. Ho sposato la mia migliore amica e il nostro rapporto ha continuato a migliorare sempre di più. E il prossimo anno sarà ancora migliore. Buon anniversario Mandy. Ti amo così tanto", era stata la dolcissima risposta di Taylor, che di recente ha condiviso la sua gioia anche nella biografia di Instagram definendosi orgogliosamente "futuro papà".