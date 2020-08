Malattia di Lyme, Bella Hadid: "Ne soffro da quando ho 14 anni"

Dal mal di testa all’ansia, dalla candida alla nausea fino ai, sono tanti gli effetti della malattia che la modella definisce “invisibile”. Nel 2015 per la prima volta la ragazza raccontò in un’intervista al quotidiano inglese Evening Standard le prime avvisaglie: “Ha colpito la mia memoria, quindi improvvisamente non ricordavo come guidare a Santa Monica da Malibu, dove vivevo. Non riuscivo a guidare. Ero semplicemente troppo malata. E ho dovuto vendere il mio cavallo perché non potevo prendermene cura".Bella Hadid non è la prima vip a raccontare gli effetti della malattia. A gennaio era stato Justin Bieber a confessare ai fan di avere passato “un paio di anni difficili” a causa della malattia, ma anche a causa dei pregiudizi sul suo aspetto: "Molte persone continuano a dire che Justin Bieber sembri stare uno schifo e/o fatto di metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme, non solo, ho avuto anche un grave caso di mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, la funzione del cervello, la mia energia e la salute generale”.Il giovane cantante aveva anche aggiunto di stare seguendo: “Con il giusto trattamento che mi aiuterà a curare questa malattia finora incurabile, tornerò meglio che mai". In passato, anchehanno rivelato in più occasioni le loro odissee contro la malattia di Lyme.