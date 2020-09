Madonna sarà la regista del suo film autobiografico

Condividi

Madonna dirigerà il film sulla sua vita, così come riportato da Variety. La cantautrice statunitense sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Diablo Cody, che ha vinto un Oscar con Juno, e sarebbe già al lavoro per trovare chi la impersonerà davanti alla telecamera.



Il film ripercorrerà la vita di Madonna, dall'infanzia all'arrivo a New York, fino a diventare la Regina del Pop in oltre 40 anni di carriera e decine di successi internazionali. Il progetto sarà realizzato dalla Universal Pictures sotto la direzione di Donna Langley e della produttrice Amy Pascal. Ma per Madonna non è la prima volta dietro la macchina da presa: oltre ad aver recitato in numerosi film, è stata regista di Sacro e profano nel 2008 e W.E. Edward e Wallis nel 2011.