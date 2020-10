Lutto per Francesco Renga: è morto papà Salvatorico

Condividi

Foto Instagram @francescorenga

Si è spento a 91 anni in una Rsa nel bresciano il papà di Francesco Renga, Salvatorico, malato da tempo di Alzheimer. Renga aveva già perso la madre, Jolanda, morta a soli 52 anni quando lui era ancora giovane. A lei il cantante aveva dedicato il brano Aspetto che torni.



"È quasi come se l'avesse scritta mio papà. Papà ha quasi 90 anni ed è malato di Alzheimer, vive in questo mondo tutto suo dove praticamente c’è solo lei", aveva raccontato Renga commosso a Verissimo. I fan, invece, per fare le condoglianze sui social al cantante hanno dedicato a Salvatorico Renga un'altra canzone del figlio, Angelo.