Luca Argentero: "Cristina è una mamma fantastica"

"La vita da papà è meravigliosa perché c'è una mamma come Cristina, altrimenti non sarebbe la stessa cosa. Il segreto del fatto che possa andare avanti nei migliori dei modi è Cristina: è così, è una donna meravigliosa e una mamma fantastica". Un romantico Luca Argentero dedica parole dolcissime alla compagna Cristina Marino, neomamma di loro figlia Nina Speranza, nella puntata di Verissimo di sabato 19 dicembre.



La coppia parla delle difficoltà a gestire una gravidanza e la nascita di una figlia durante la pandemia. "Ma nella sfortuna, la fortuna è stata quella di poterci vivere Nina così appieno", sorride Cristina, "non stiamo lavorando, stiamo a casa tutti e due, possiamo condividere tutti i momenti della sua crescita. Ci stiamo ritagliando un'intimità che in un'altra condizione sarebbe difficile avere". La coppia racconta poi come sarà il loro prima Natale da genitori.