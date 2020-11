Luca Argentero a Cristina Marino: "Ti amo più del mondo"

Condividi

Cristina Marino, 29 anni, e Luca Argentero, 42, sono sempre più innamorati, e lo dimostrano le dichiarazioni d’amore che la coppia si scambia giorno dopo giorno su Instagram. La modella e attrice ha condiviso alcuni scatti di viaggi intorno al mondo fatti in compagnia del fidanzato: "Il nostro amore in giro per il mondo", ha scritto commentando le romantiche istantanee. "Ti amo più del mondo", la risposta di Luca Argentero al post.