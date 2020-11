Loredana Bertè: "Quando vedevo mio padre massacrare di botte mia madre"

Condividi

Ospite nella puntata di Verissimo dedicata alle donne, Loredana Bertè racconta le violenze incontrate nella sua vita, sin da bambina: "Le prime violenze le ho subite tra le mura domestiche: mia mamma era il centro della violenza del nostro padre-padrone , che fortunatamente dopo 4 femmine se n'è andato", ricorda la cantante. "Ho visto tante volte mio padre massacrare di botte mia madre , anche all'ottavo mese di gravidanza. Quando si metteva la musica di Beethoven in casa, voleva dire che qulacuna staav per essere picchiata a sangue. Mio padre l'ho rivisto al funerale di Mimì dopo 40 anni, e anche in quell'occasione mi ha menato".

Perché sua mamma non si è ribellata? "Era stata una moglie-bambina, lui si è approfittato di lei. Oggi non ci sono più né mio padre, né mia madre nella mia vita: quando è morto mio padre non mi ha dato nessun dolore".



Dopo le violenze domestiche, Loredana Bertè a 17 anni è stata violentata da un ragazzo: "Io ero vergine e mi sentivo in colpa perché sono stata io a seguurlo fino a un certo punto. Mi ha portata in un vero scannatoio, mi ha riempito di botte e mi ha violentata. Da lì per anni non ho più voluto avere a che fare con gli uomini. Ma oggi lo so: non è colpa nostra".