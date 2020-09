Loredana Bertè: "I 70 anni per me sono i nuovi 50"

Condividi

Loredana Bertè si racconta a Verissimo all'alba dei suoi 70 anni, che compie il 20 settembre: "I 70 per me sono i nuovi 50, non me li sento per niente questi anni e non ho mai festeggiato il compleanno quindi non inizio adesso, visto che il numero non mi piace".



Ripercorrendo la sua storia, Loredana Bertè racconta un dramamtico episodio legato agli anni della sua adolescenza: "A 16 anni sono stata violentata. Sono andata a bere una cosa con questo qua, che mi ha portato in un appartamento-scannatoio, ha chiuso la porta, mi ha riempito di botte e mi ha violentata. Non l’ho mai raccontato alla mia famiglia, sennò le prendevo anche da mia madre, quindi non l’ho potuto denunciare. Ma è uno sbaglio, non fate come me e denunciate".



Il compleanno di Loredana Bertè cade lo stesso giono del compleanno dalla sorella Mimì, Mia Martini, ma anche di Asia Argento. E l'attrice insieme a Irene Grandi, Barbara Alberti, Alessandra Amoroso e il suo vecchio amore Adriano Panatta hanno mandato a Loredana Bertè i loro auguri tramite Verissimo.



"Ho tantissime sorprese e tantissimi progetti per il mio futuro, in cui confluiranno questi miei 70 anni di vita".