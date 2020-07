Lodovica Comello: prima estate da mamma tra paracapezzoli e pianti

Condividi

Dopo aver partorito in piena pandemia , lo scorso marzo,racconta senza filtri, sui social e nel suo podcast/vodcast L'Asciugona, la sua prima. "Pianto perché l'abbiamo messo giù sull'asciugamano, pianto perché non sopporta il cappellino, pianto perché gli abbiamo bagnato i piedini in acqua, pianto perché stiamo scomodi sulla sdraio per mangiare, pianto perché l'abbiamo messo nel passeggino": così su Instagram ha riassunto la sua prima mattinata di vacanze.

Sposata da 5 anni con con il produttore Tomas Goldschmid, Lodovica Comello, 30 anni, ha raccontato tutta la sua dolce attesa nel podcast/vodcast ironico L'Asciugona, dove nell'ultima puntata confessa il suo difficile rapporto con l'allattamento: "Per me allattare devo ammettere che non è un momento magico, mi sento sempre scomoda, sudo tantissimo e se non fosse stato per i paracapezzoli di silicone, che mi hanno salvata, sarei già passata al latte artificiale, anche perché ho avuto anche un principio di mastite e un febbrone da cavallo".



Tante le donne che si sono riconosciute nel raccontato di Lodovica Comello, che dopo aver sviscerato tutti i "gravidrammi" di una dolce attesa in tempo di pandemia, continua a raccontare la sua maternità con le cronache delle sue vacanze. Nel video sotto, le altre neomamme dell'estate 2020.