"Lockdown all'italiana": un'anteprima del film

Ezio Greggio ospite a Verissmo racconta il suo ultimo film, Lockdown all'italiana, diretto da Enrico Vanzina con protagonisti Ezio Greggio, Paola Maniccioni, Martina Stella e Ricky Memphis, nelle sale il 15 ottobre (nel video sopra un'anteprima).



Uan commedia all'italiana criticata ancor prima di uscire: "Non puoi parlare male di un film solo dalla locandina, che poi è precisa, cioè rappresenta bene come la maggior parte degli italiani hanno vissuto la quarantena", dice Ezio Greggio. "Si sorride e si ride ma sui vivi, non sui morti: è uno dei film più belli che ho fatto".