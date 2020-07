Lino Guanciale: nozze a sorpresa con Antonella Liuzzi

Condividi

La conferma ufficiale è arrivato direttamente da Lino Guanciale , tramite il suo account Instagram, a nozze avvenute: l'attore abruzzese, 41 anni, ha sposato la compagna Antonella Liuzzi con una cerimonia molto intima, come vogliono le norme anti-Covid, il 18 luglio a Roma, in Campidoglio. I due, da sempre molto riservati, sono sempre stati lontani dai riflettori: l’annuncio del matrimonio è arrivato tramite un quotidiano locale della provincia di Bari, il Gazzettino di Noci, paese della sposa.

Antonella Liuzzi non appartiene al mondo dello spettacolo, ma insegna in Bocconi a Milano, dove i due si sarebbero conosciuti e innamorati: "Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia", aveva raccontato l'attore. Rivedi la sua ultima intervista a Verissimo nel video sotto.