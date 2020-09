Leone d'Oro a Chiara Ferragni, supporter delle bellezze italiane

"Come molti di voi saprannoe dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio".Dopo un'con un tour tra le capitali d'arte del nostro Paese,sbarca a Venezia per condividere le bellezze della laguna, ma anche per ricevere un premio: ilconsegnatole dal sindaco della città. La motivazione la spiega la stessa Chiara Ferragni: l'impegno dimostrato nel promuovere il turismo nel Belpaese dopo la pandemia.Dopo le, il tour di Chiara Ferragni fa tappa in laguna con un riconoscimento civico che l'influnecer promette di mantenere anche in futuro: "Questo è solo l'inizio".Il tour estivo di Chiara Ferragni, infatti, nonostante le polemiche sul potere dei, ha dato risultati: Eike Schimdt, direttore della Galleria degli Uffizi, dopo la visita dell'influencer ha parlato di un vero e proprioche ha fatto registrare un +27% di giovani rispetto al mese precedente, portando il museo fiorentino a diventare trend topic sui social.