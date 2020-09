Condividi

Leonardo Pieraccioni pubblica sul suo profilo Instagram una foto insieme alla figlia Martina, 8 anni, nata dalla relazione con l'ex compagna Laura Torrisi. Nella didascalia della foto, l'attore e regista toscano condivide con i suoi follower una riflessione riguardo al rapporto che sta costruendo con sua figlia.



"A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene", racconta Leonardo Pieraccioni parlando della loro routine, "Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c'è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici".



L'attore conclude il post con una frase dedicata a tutti i genitori separati e al loro amore verso i figli: "A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai".