Leonardo Pieraccioni e la Dad: lo sfogo tutto da ridere

Leonardo Pieraccioni alle prese con la tecnologia per la figlia Martina, 9 anni (nata dall'amore con l'ex moglie Laura Torrisi), ha dato voce, con la sua ironia, alle difficoltà di molti genitori con i figli in Dad, ovvero la didattica a distanza. "Care scuole che fate gli Open Day telematici per scegliere la scuola media, sappiate che c’è gente che la figliola l’ha fatta tardi ed ora a 55 anni ha la stessa dimestichezza on line di un bradipo in manette", si legge nel simpatico sfogo Instagram di Pieraccioni, che ha raccolto migliaia di cuoricini.



E continua: "La fate facile a scrivere ci vediamo su Meet! Ma icchellè Meet? Dammi un link diretto, dammi una frecciona con su scritto 'Pigia qui fava lessa'. Io ci sono andato su Meet, ho pigiato tutto icche c’era da pigiare e sono stato on line per 45 minuti con 'Gruppo Caldaisti di Poggio Bustone!'. Tra l’altro mi sono piaciuti tantissimo e la mi’ figliola la iscrivo li".



In occasione delal visita di sabato scorso di Giorgio Panariello a Verissimo, Leonardo Pieraccioni ha voluto fare un regalo a uno dei suoi più cari amici e colleghi: guarda nel video sotto Leonardo Pieraccioni che racconta Giorgio Panariello.