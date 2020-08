Lea Michele è mamma: è nato Ever Leo

Foto Instagram @leamichele

Il 20 agosto 2020 è nato il primo figlio dell'attrice, 33 anni, e del marito. Questo il nome del bambino, rivelato in esclusiva da People. "Sono tutti felici, in salute e molto grati", ha fatto sapere una fonte al magazine.Per l'attrice e l'imprenditore, insieme dal 2017 e sposati dal 2019, è il primo figlio insieme ma "hanno sempre voluto diventare genitori". L’ultima foto Instagram dell'attrice della serie tvrisale al giorno prima del parto, il 19 agosto, dopo un silenzio social seguito alla morte della collega Naya Rivera , annegata nel lago Piru.In quell’occasione Lea Michele era statadai follower per non aver dedicato un post alla sua ex collega, ma già prima era stata accusata didurante le riprese. La morte di Naya Rivera è stato solo l'ultimo evento tragico che ha investito il cast di Glee Nel 2018 dopo una denuncia per violenza sessuale e possesso di materiale pedo-pornografico si è tolto la vita Mark Salling. Prima, nel 2013, a morire per un mix di eroina e alcol era stato il collega ma anche ex fidanzato di Lea Michele. Oggi i commenti ai post dell'attrice, dopo le polemiche, sono chiusi. Forse anche per non rovinare la ritrovata felicità dell'attrice e uno dei suoi periodi più belli.