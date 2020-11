Lea Michele e il primo ritratto di famiglia: "Nient'altro che amore"

, ex star della serie Glee, 34 anni, ha condiviso su Instagram il suo primo ritratto di famiglia, da quando ha dato alla luce il suo primo figlio,, il 20 agosto scorso, avuto dal marito, 37 anni, anche lui presente nel dolcissimo scatto: "Nient'altro che amore" ha scritto l’attrice a corredo del post, ringraziando la fotografa autrice dello scatto per aver immortalato questo "momento speciale". Nella foto, Lea Michele appare serena, mano nella mano con il marito e il suo piccolo in braccio. Ever Leo è il primo figlio dell'attrice con il marito, che è presidente di un’azienda di moda.Questo non è il primo scatto che vede mamma e figlio insieme; solo un mese fa l’attrice aveva condiviso con i suoi oltre 6 milioni di follower su Instagram, un, mentre lo cullava dolcemente tra le sue braccia: "Sei il raggio di sole della mia vita", le parole scelte da Lea Michele a corredo della fotografia.Era stata la stessa attrice ad annunciare la nascita del suo primo figlio , con un post su Instagram, condividendo la foto in bianco e nero di un piedino del suo piccolo: “Per sempre grato per questa vera benedizione”, aveva scritto Lea Michele a corredo della dolcissima immagine. Lea Michele aveva svelato lo scorso maggio la sua prima gravidanza, condividendo su Instagram una dolce foto in cui mostrava il pancione che cresceva . I fan avevano dedotto che potesse trattarsi di un maschio dal colore blu del vestito indossato dall’attrice. "Così grata", le semplici parole usate da Lea Michele a corredo dello scatto.