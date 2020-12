Le vacanze di Natale della famiglia reale inglese

Condividi

Si preannuncia un Natale senza figli per il principe Carlo: né William né Harry festeggeranno con lui e Camilla.



William e Kate hanno lasciato Kensington Palace e, a causa delle restrizioni date dalla nuova variante del Covid, trascorreranno il 25 dicembre ad Anmer Hall insieme solo ai figli, George, Charlotte e Louis. Senza neanche vedere il resto della famiglia Middleton, come previsto.



Harry resterà invece in California con Meghan, il piccolo Archie e la suocera. Ma non solo: la coppia ha invitato per Natale la cantante Katharine McPhee, ex compagna di scuola di Kate, e il marito, il musicista canadese David Foster.



Carlo, senza i suoi figli, dovrà accontentarsi della famiglia acquisita: i due figli di Camilla, Tom e Laura, e i cinque nipotini. Come ampiamente annunciato, resteranno invece isolati per precauzione la regina Elisabetta e il principe Filippo.