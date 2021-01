Le star mamme nel 2021

a maggio diventeràdal marito, sposato nel 2019. "Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico,, non ho scelto me", aveva dichiarato la schermitrice a novembre in un'intervista al Corriere della Sera . A giugno del 2020 Elisa aveva raccontato in un videomessaggio a Verissimo: "Da un lato c'è la scherma e la voglia di chiudere una carriera importante, dall'altro c'è la voglia di"., sorella minore di Ilary Blasi, lo scorso novembre aveva annunciato con un dolcissimo scatto su Instagram di essere in dolce attesa del suodal marito, sposato nel 2017. "", aveva scritto mostrando il pancione. A dicembre Melory aveva poi svelato, con un dolcissimo gender reveal , di essere in attesa di