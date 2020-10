Le nuove foto dei royal baby nella natura

Il principe, 38 anni, è stato seguito dalle telecamere per due anni per sensibilizzare l’opinione pubblicae per trovare modi di conservare al meglio il nostro Pianeta. Ne è nato il documentario , “Prince William: A Planet For Us All”, appena trasmesso in Gran Bretagna su ITV, nel quale appaiono in alcune tenere istantanee, immersi nella natura, anche i: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.Nelle immagini, trasmesse in esclusiva da ITV, i royal baby sono impegnati in attività bucoliche: il, 2 anni, gioca a piedi nudi sulla sabbia con un secchiello blu, il, 7 anni, tiene in mano una pala e si occupa di giardinaggio, mentre la, 5 anni, che indossa una gonna a quadri blu con stivali di gomma, è intenta a piantare un fiore. “Vedo i miei figli e ritrovo la passione nei loro occhi e l’amore per la vita all’aria aperta. Amano trovare insetti o guardare come le api creano il miele”, ha raccontato William.Il documentario, che esplora la missione personale del principe nel trovare modi per proteggere la natura per le generazioni future, documenta gli sforzi ambientali del Duca di Cambridge, nei suoi viaggi in tutto il Regno Unito e all'estero, incluso la Tanzania, dove William ha parlato anche della difficile situazione del