Le metamorfosi di Arisa: 10 anni in un 1 minuto

Dal debutto con Sincerità nel 2009 a oggi, Arisa di strada ne ha fatta tanta almeno quante sono state negli anni le evoluzioni della sua immagine, in primis dei suoi capelli. Dal taglio maschile al caschetto, dalle extension lunghe alla testa rasata, la cantante, 38 anni, ha sperimentato e giocato con la sua immagine. E non sempre per divertirsi.



"Ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri. Negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più", ha confessato poche settimane fa in un post Instagram.



Il ritorno allo "stato originale" dal punto di vista della pattinatura è coinciso con un nuovo look a caschetto che ricorda appunto quello dei tempi di Sincerità. "Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permettevano di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico", ha confessato nello stesso post Instagram.



Oggi finalmente Arisa ha dichiarato di volersi slegare da giudizi e canoni estetici ed è tornata a un caschetto simile a quello delle sue origini: più lungo, sotto il mento, dallo styling versatile e una frangetta corta. Guarda nel video sopra la sua beauty evolution degli ultimi 10 anni in 1 minuto.