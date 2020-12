Le coppie vip nate nel 2020

Condividi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. E non si sono più lasciati. Ma non sono gli unici che hanno iniziato ad amarsi nel corso del 2020. Nel video in alto, rivediamo le storie più belle nate durante l'anno.



C'è Giulia De Lellis, che archiviato il lockdown con Andrea Damante, ha trovato in estate un nuovo amore: il'ereditario Beretta. E l'ex Damante si è mostrato a Dubai poche settimane fa con una nuova fiamma. E ancora Belen, che chiusa la storia con Stefano De Martino, si è fidanzata con Antonino Spinalbese.



Ma anche Arisa ha trovato l'amore nel suo manager. Mentre Rihanna avrebbe scoperto l'amore in un amico di vecchia data. In alto scopriamo tutte le coppie felici del 2020.