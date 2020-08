Laura Chiatti non è più bionda: il nuovo look rosa

Condividi

Laura Chiatti non è più bionda. L'attrice, 38 anni, ha condiviso su Instagram il suo ultimo hairstyle: capelli lunghissimi e rosa lampone, più scuro alle radici e più chiaro sulle lunghezze. "Niente male...", commenta condividendo il look. Il marito, Marco Bocci , è d'accordo con lei: "Ma che figataaa". Fino a ieri Luara Chiatti un taglio medio, appena sotto le spalle, biondo scuro.

Quello del marito non è l'unico commento positivo ricevuto per il nuovo look, ma sarà vero o è frutto di una parrucca? Nell'attesa di rivederla, bionda o rosa, nel video sotto il suo ritratto da attrice, moglie e mamma.