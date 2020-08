Laura Chiatti: auguri d'amore per Marco Bocci

Condividi

"Auguri amore. Che tu possa esaudire un desiderio che duri una vita intera..."



Questo l'augurio d'amore di Laura Chiatti per il marito Marco Bocci, che spegne 42 candeline il 4 agosto. La coppia ha festeggiato il compleanno con i figli - Enea, 5 anni, e Pablo, 4 - e gli amici nella loro casa in Umbria, dove loro sono cresciuti e dove hanno scelto di crescere i loro bambini.



Sposati dal 5 luglio 2014 (nel video sotto il reportage del matrimonio), la coppia ha festeggiato poco fa il sesto anniversario di nozze. Più unita che mai: l'isolamento causa coronavirus infatti non ha scalfito il rapporto tra i due, che anche sui social sono pieni di attenzioni l'uno verso l'altra, con dediche, auguri e teneri selfie di coppia.