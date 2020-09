Lapo Elkann: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

"Non ho amato molto la mia infanzia": comincia da qui il racconto diospite per la prima volta a Verissimo. "Sono stato une siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte".Il ricordo pù doloroso però è legato agli anni trascorsi in un collegio francese: "e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa", confessa.Oggi, però, ha imparato la lezione più importante: "Mi sono accetata, non ho paura delle mie fragilità. C’è voluto del tempo ma". Ad aver cambiato l'imprenditore, oggi sempre più impegnato con la suaad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà, sono stati due eventi: "Prima l'incidente d'auto in Israele (per cui è stato in coma, ndr.) e poi ilmi hanno fatto riflettere molto su cosa voglio veramente".Infine, parlando della fidanzata portoghese Joana Lemos , Lapo Elkann confessa: "Sono felice, lei è, forte e diversa da tutte le donne che ho avuto". Ma non è la donna con cui si immagina di diventare papà: "Lei ha già due figli, è eccezionale, ma fare un figlio non è un gioco".