Lapo Elkann: "Farò un figlio quando troverò la donna giusta"

ospite a Verissimo parla per la prima volta della sua, la portoghese Joana Lemos , 47 anni, ex pilota di rally e mamma di due figli. "Siamo felici. Lei è una donna molto forte, diversa da tutte le donne che ho avuto in passato, mi è di grande aiuto in questo momento".Ma alla domanda se si sente pronto per, Lapo Elkann dice: "Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei. La mia fidanzata è incredibile ma ha già due figli. Fare un figlio non è uno scherzo".