La "Wine Challenge" di Cameron Diaz

Cameron Diaz esordisce su TikTok con una sfida di coppia insieme all'amica Katherine Power: la #ChallengeWine, a base di vino e amicizia, consiste nel servire da bere all'amica in un modo molto particolare. Il primo TikTok delle due amiche è stato fatto per promuovere la loro neonata linea di vini vegani e organici, Avaline.



Cameron Diaz, 47 anni, è diventata mamma per la prima volta a gennaio scorso e ha trascorso i suoi primi mesi con la bambina, Raddix, chiusa in casa a causa della pandemia. "È stato pazzesco. Abbiamo fatto tutto da soli fin dall'inizio", aveva raccontato in un'intervista parlando di lei e del marito Benji Madden.



"Abbiamo avuto un'infermiera notturna per alcuni fine settimana prima che accadesse ciò che è accaduto. Ma è da allora che non dormiamo, praticamente. Ha iniziato a gattonare da poco, o per lo meno a rotolare, quindi in questo periodo non possiamo neanche posarla sul letto per una telefonata: è davvero una selvaggia".