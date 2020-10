Condividi

Sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo. In queste settimane si è molto parlato di lei, in merito al coming out di Gabriel Garko e al mondo che li circondava ai tempi della loro relazione. In un’attesa intervista, Eva Grimaldi racconterà per la prima volta in tv la sua verità.