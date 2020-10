La storia di Demet Özdemir, "sognatrice libera"

Condividi

L'attrice turca Demet Özdemir, 28 anni, cresce in un paesino della campagna turca: "Ero una bambina libera e selvaggia, un po' un maschiaccio", ha raccontato a Verissimo. Da piccola sognava di fare l'avvocato, ma la vita l'ha portata su un'altra strada.



Una volta trasferita a Istanbul comincia a lavorare come ballerina e come cheerleader, fino ad approdare alla recitazione: dal 2013 gira una serie tv all'anno, fino a diventare famosa in 21 paesi del mondo grazie al ruolo di Sanem nella serie tv DayDreamer.



E con il suo personaggio più noto ha molte cose in comunce: "Sono una sognatrice come Sanem, non dico proprio tutto quello che penso come fa lei, ma credo di avere anche io lo stesso tipo di coraggio, ecco forse perché riesco a portare sullo schermo questa caratteristica".



Un coraggio che viene dalla mamma Aysen: "Siamo molto legate e più cresco, più i ruoli si invertono e mi preoccupo io per lei, tutto il mio coraggio viene da lei".