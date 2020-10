La storia d'amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

"Quando ami qualcuno, come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto: io volevo essere al suo fianco. Al di là del dovere,. Ho provato a supportarlo, a volte non sapevo come, mi sentivo sbagliata, perché a volte devi esserci e basta". Nella prima intervista televisiva di coppia descrive il legame che ha con, e come gli è stato accanto dopo la perdita dei genitori.Raoul e Rocío si sono conosciuti nel 2013 sul set di Immaturi - Il viaggio, nell'anno in cui l'attore, che oggi ha 49 anni, si è separato dall'ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi,, 20 anni, e, 19. "Capire che lo stare insieme ci bastava è stato molto bello", racconta la 32enne attrice di origini spagnole, riferendosi al periodo di lockdown trascorso insieme. La coppia ha due bambine:, quasi 5 anni, e, quasi 2 anni. Nell'intervista qui in alto, l'attore romano parla anche del rapporto tra i figli.